PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Freitagvormittag, 05.12.2025, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Halterin eines roten Honda ihr Fahrzeug auf dem genannten Parkplatz. Während ihrer Abwesenheit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:52

    POL-EL: Cloppenburg/Meppen - Verfolgungsfahrt endet ohne Verletzte

    Cloppenburg/Meppen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Am Donnerstagabend, den 11. Dezember 2025, kam es im Bereich der Bundesstraßen 213 und 402 zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem ein 33-jähriger PKW-Führer aus Lastrup gegen 23:10 Uhr ein Fahrzeug meldete, das durch aggressive Fahrweise auffiel. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:51

    POL-EL: Herbrum - Zeugen gesucht

    Herbrum (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es gegen 11:50 Uhr an der Einmündung Herzogstraße/An der Sporthalle in Herbrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Transporter die Herzogstraße aus Richtung B70 in Fahrtrichtung Neulehe. Zeitgleich näherte sich ein Gespann, bestehend aus einem weiß/beigen Pkw mit Anhänger, von der Straße An der Sporthalle und beabsichtigte, nach links auf die Herzogstraße in Richtung B70 abzubiegen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:50

    POL-EL: Haren - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Am Donnerstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 12:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Rütenbrocker Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15 abgestellter Audi wurde beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Spiegel auf der Fahrerseite wurde hierbei vollständig abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren