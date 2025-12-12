Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Freitagvormittag, 05.12.2025, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Halterin eines roten Honda ihr Fahrzeug auf dem genannten Parkplatz. Während ihrer Abwesenheit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

