Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Spelle (ots)

In der Zeit vom 16:15 Uhr bis 21:30 Uhr am 4. Dezember 2025 kam es in Spelle an der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter das Grundstück betreten und mehrere Wertgegenstände entwendet (wir berichteten). Ein Zeuge beobachtete gegen 17:30 Uhr einen nicht näher beschriebenen Bulli oder Kleintransporter vor dem Wohnhaus, in den mindestens drei Personen ein- und ausstiegen. Die Polizei bittet Personen, die zu diesem Fahrzeug oder den beschriebenen Personen Angaben machen können, dringend um Meldung bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim unter Tel. 05931/9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell