Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Zeugen gesucht

Börger (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr, kam es auf der Sögeler Straße zwischen Börger und Werpeloh zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Toyota die Sögeler Straße aus Börger kommend in Fahrtrichtung Werpeloh. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Börger kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen, der aus Richtung Werpeloh in Fahrtrichtung Börger unterwegs war und ein äußerst riskantes Überholmanöver durchführte. Eine frontale Kollision konnte nur durch ein Ausweichmanöver der Toyota-Fahrerin verhindert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

