PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Zeugen gesucht

Börger (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr, kam es auf der Sögeler Straße zwischen Börger und Werpeloh zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Toyota die Sögeler Straße aus Börger kommend in Fahrtrichtung Werpeloh. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Börger kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen, der aus Richtung Werpeloh in Fahrtrichtung Börger unterwegs war und ein äußerst riskantes Überholmanöver durchführte. Eine frontale Kollision konnte nur durch ein Ausweichmanöver der Toyota-Fahrerin verhindert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Salzbergen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, dem 10.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 11.12.2025, 10:00 Uhr, kam es in Salzbergen zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Poststraße. Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür mittels eines unbekannten Werkzeugs aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Tatausführung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:55

    POL-EL: Dörpen - Einbruch in Scheune

    Dörpen (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kam es in Dörpen zu einem Einbruch in eine Scheune in der Straße Neudörpen. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe der Scheune und stieg anschließend durch das Fenster in das Objekt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 12:19

    POL-EL: Spelle - Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Spelle (ots) - In der Zeit vom 16:15 Uhr bis 21:30 Uhr am 4. Dezember 2025 kam es in Spelle an der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter das Grundstück betreten und mehrere Wertgegenstände entwendet (wir berichteten). Ein Zeuge beobachtete gegen 17:30 Uhr einen nicht näher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren