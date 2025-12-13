Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Salzbergen (ots)
In der Zeit von Mittwoch, dem 10.12.2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 11.12.2025, 10:00 Uhr, kam es in Salzbergen zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Poststraße. Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür mittels eines unbekannten Werkzeugs aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Tatausführung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.
