Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall mit anschließendem Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Freitagvormittag, den 12.12.2025, kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis circa 10:00 Uhr vor der Volksbank in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Nach dem Zusammenstoß wartete der Verursacher zunächst kurz an der Unfallstelle und entfernte sich anschließend, um die Polizei zu verständigen. Als er kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, befand sich der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort.

Der Halter oder die Halterin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Hinweise von weiteren Zeugen werden ebenfalls entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell