Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - PKW in Brand geraten

Geeste (ots)

Während der Fahrt kam es auf der Bundesautobahn 31 bei Geeste, Fahrtrichtung Süden, zu einem Fahrzeugbrand.

An einem BMW eines 30-jährigen Fahrers entwickelte sich zunächst Rauch aus dem Motorraum. Der Fahrer brachte das Fahrzeug umgehend zum Stillstand. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Brand konnte zunächst durch Zeugen mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden, flammte jedoch erneut auf. Die endgültige Löschung erfolgte durch die Feuerwehr Groß Hesepe. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell