FW-EN: Brand im Altkleidercontainer

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:45 Uhr zu einem brennenden Altkleidercontainer im Fritz-Lehmhaus-Weg alarmiert. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz gelöscht, der Bereich danach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

Vor Ort war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf ehrenamtlichen Feuerwehrkräften. Der Einsatz war gegen 1:00 Uhr beendet.

