Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand im Altkleidercontainer

FW-EN: Brand im Altkleidercontainer
Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:45 Uhr zu einem brennenden Altkleidercontainer im Fritz-Lehmhaus-Weg alarmiert. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz gelöscht, der Bereich danach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

Vor Ort war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf ehrenamtlichen Feuerwehrkräften. Der Einsatz war gegen 1:00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

