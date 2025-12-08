PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr beseitigt Ölspur

Sprockhövel (ots)

Gegen 13.50 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Sonntag zur Lemperstraße gerufen. Von der Heidestraße über Lemperstraße, Mittelstraße, Rathausplatz und Wittener Straße zog sich eine Kraftstoffspur. Die Einsatzkräfte stumpften diese mit Bindemittel ab. Das Bindemittel wurde anschließend von einer städtischen Kehrmaschine wieder aufgenommen. Der Einsatz war um 15.45 Uhr beendet. Parallel wurde auf der Querspange im Bereich der Autobahnauffahrt zur BAB 43 eine 10 Meter lange Ölspur mit Bindemittel abgestreut, welches anschließend von den Einsatzkräften zur fachgerechten Entsorgung wieder aufgenommen wurde. Direkt im Anschluss mussten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst an der Straße am Blumenhaus unterstützen. Dort konnte ein Patient mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch aufgrund seiner Verletzung und der ungünstigen räumlichen Gegebenheiten nicht durch das Treppenhaus transportiert werden. Unter Einsatz der Drehleiter wurde der Patient über den Balkon aus dem 1. Obergeschoss gerettet und anschließend dem Rettungsdienst zum Weitertransport in ein Krankenhaus übergeben. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 17.00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

