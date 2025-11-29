Sprockhövel (ots) - Am Montag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 12.50 Uhr zur Schevener Straße aus. Dort war ein Baum auf eine Freileitung der Straßenbeleuchtung gestürzt und drohte weiterhin auf die Straße zu fallen. Die Einsatzkräfte zersägten den Baum und verbrachten die abgesägten Baumstämme und -äste in das angrenzende Waldstück. Während des Einsatzes war die Schevener Straße kurzzeitig gesperrt. ...

