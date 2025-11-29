PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Korrektur zur Meldung Auftrag Nr.&#8201;5797520

Sprockhövel (ots)

Da hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Bitte das Datum auf den 6.12.2025 anpassen. Danke

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

