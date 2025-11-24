FW-EN: Baum stürzt auf Freileitung

Sprockhövel (ots) - Am Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 15.10 Uhr nach Alarmierung durch eine automatischen Brandmeldeanlage zu einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Schulgebäude war dieses bereits geräumt. Bei der Besichtigung des Gebäudes konnte die Feuerwehr weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung feststellen. Ohne weiter eingreifen zu müssen konnte die ...

mehr