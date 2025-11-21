Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Erstmeldung: Brand in Möbellager

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel ist seit ca. 2 Uhr am Freitagmorgen bei einem Brandereignis an der Mittelstraße im Einsatz. Es brennt in einem Möbellager eines Geschäftshauses. Angrenzende Wohnobjekte wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Zwölf Personen, darunter ein Kind, werden an der nahegelegenen Feuerwache in Haßlinghausen betreut. Verletzt wurde niemand.

Aktuell ist das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in die Morgenstunden gehen. Die Mittelstraße und Gevelsberger Straße sind aktuell gesperrt. Der Bereich sollte großräumig umfahren werden. Insgesamt sind rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt vor Ort.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben: Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell