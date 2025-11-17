PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: CO-Vergiftung bestätigt sich nicht

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:05 Uhr zu einem Wohnhaus am Parkweg alarmiert. Nach der Schilderung im Notruf gegenüber des Leitstellendisponenten bestand der Verdacht, dass es ggf. zu einem CO-Austritt gekommen sein könnte, da gleich zwei Familienmitglieder in dem betroffenen Haushalt plötzlich über unspezifische Krankheitssymptome klagten. Vorsorglich wurde daher zum Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr zunächst geräumt; im Anschluss folgten Messungen unter Atemschutz. Ein CO-Austritt konnte folglich aber ausgeschlossen werden. Die Bewohner wurden dennoch rettungsdienstlich untersucht.

Der Einsatz endete nach 30 Minuten. Ausgerückt waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

