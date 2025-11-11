Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr auf Autobahn im Einsatz

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW im Autobahnkreuz Wuppertal Nord gerufen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen wurden an den Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt. Die beiden Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren aber glücklicherweise unverletzt. Während des Einsatzes war der Autobahnzubringer zur BAB 1 zeitweise gesperrt. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet. Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 4.10 Uhr ein weiteres Mal aus. Diesmal war ein Telefonmast am Rottenberger Weg umgestürzt und versperrte die Fahrbahn. Die Feuerwehr trennte das beschädigte Kabel und lagerte den umgestürzten Mast am Straßenrand. Der Einsatz war gegen 5.00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell