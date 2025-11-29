PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Haßlinghausen trifft sich zum Winterzauber beim Löschzug

Sprockhövel (ots)

Nach dem kürzlich abgearbeiteten Großeinsatz an der Mittelstraße kann man am kommenden Samstag, den 6.6.2025 wieder einmal hinter die Kulissen des Löschzuges Haßlinghausen schauen. Ab 15.00 Uhr lädt der Löschzug zum Gerätehaus in Haßlinghausen ein, um sich am Weihnachtsbaum auf die Adventszeit einzustimmen. Bei Glühwein und Punsch, Waffeln und Kuchen kann man ein nettes Pläuschchen mit Bekannten oder auch den Einsatzkräften halten. Neben den üblichen Grillspezialitäten gibt es Grünkohl aus der Gulaschkanone. Um 17.00 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch. Aufgrund der positiven Resonanz der beiden letzten Jahre veranstaltet der Löschzug Haßlinghausen nunmehr bereits zum 3. Mal den Winterzauber.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

