Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Anhänger kippt um

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag verunfallt gegen 2.50 Uhr auf der BAB 43 ein LKW, wobei der Anhänger des LKW auf die Seite kippte. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle. Für die Aufrichtung des Anhängers wurde ein Bergeunternehmen geordert. Während des Einsatzes wurde die Autobahn gesperrt. Die Feuerwehr Sprockhövel konnte gegen 4.00 Uhr ihren Einsatz beendet, da ein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr nicht mehr erforderlich wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell