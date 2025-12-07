Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Hiddinghauser Str. / Haßlinghauser Str. alarmiert. Zu Verletzten kam es nicht. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, streuten ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab und klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab. Anschließend erfolgte die Übergabe an die anwesende Polizei. Der Einsatz endete nach circa 30 Minuten.

