FW-EN: Kleintransporter rutscht Böschung hinab
Sprockhövel (ots)
Am Montag kam ein Kleintransporter gegen 6.00 Uhr an der Wittener Straße von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Anschließend wurde sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr wurden nicht erforderlich, so dass diese den Einsatz gegen 7.10 Uhr beenden konnte. Während des Einsatzes war die Wittener Straße zeitweise gesperrt.
