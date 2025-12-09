PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kleintransporter rutscht Böschung hinab

Sprockhövel (ots)

Am Montag kam ein Kleintransporter gegen 6.00 Uhr an der Wittener Straße von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Anschließend wurde sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr wurden nicht erforderlich, so dass diese den Einsatz gegen 7.10 Uhr beenden konnte. Während des Einsatzes war die Wittener Straße zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

