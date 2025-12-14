POL-ME: Mülltonne und Hecke durch Brand beschädigt - Polizei bittet um Hinweise - 2512058
Hilden (ots)
In der Nacht auf Samstag, 13. Dezember 2025, brannten eine Mülltonne sowie ein Teil einer angrenzenden Hecke in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 0:40 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge Feuerwehr und Polizei, nachdem er einen Brandausbruch an einer im Einmündungsbereich Frans-Hals-Weg / Rembrandtweg aufgestellten Mülltonne bemerkt hatte.
Trotz eines schnellen Eintreffens der Einsatzkräfte konnte nicht verhindert werden, dass die Mülltonne vollständig ausbrannte. Zudem griff das Feuer auf einen Teil einer angrenzenden Hecke über, wodurch diese ebenfalls beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.
Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.
