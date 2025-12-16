Polizei Mettmann

POL-ME: "Dooring"-Unfall - Radfahrer leicht verletzt - 2512067

Hilden (ots)

Am Montag, 15. Dezember 2025, wurde bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Hilden ein 42-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr befuhr der Fahrer eines Lastenrads die Straße Am Schalbruch in Fahrtrichtung Westring. Als er auf der Höhe der Hausnummer 29 war, öffnete die 32-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA unvermittelt die Fahrertür ihres am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos und missachtete dabei den herannahenden Radfahrer.

Dieser prallte mit seinem Fahrrad gegen die geöffnete Autotür. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto und dem Lastenrad entstanden Schäden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei nimmt diesen Unfallhergang zum Anlass, um erneut auf die Gefahr für Radfahrerinnen und Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Diese sogenannten "Dooring"-Unfälle passieren leider immer wieder. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie weitere Insassen sollten sich daher immer unbedingt mittels Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der so genannte "Holländische Griff": Hierbei wird die Fahrertür immer mit der rechten Hand geöffnet. Der Oberkörper dreht sich dadurch automatisch seitlich nach hinten, sodass Radfahrer nicht übersehen werden. Auch Beifahrer und weitere Insassen sollten die Tür immer mit der weiter entfernten Hand öffnen.

Polizei Mettmann