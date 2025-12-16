Polizei Mettmann

POL-ME: Citroen C5 von Autohaus-Gelände gestohlen - 2512065

Ratingen (ots)

Zwischen Mittwoch, 10. Dezember 2025, 10 Uhr, und Montag, 15. Dezember 2025, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte in Ratingen einen Citroen C5 Aircross. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der zwei Jahre alte, schwarze Citroen war auf dem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Straße Am Roten Kreuz abgestellt und stand zum Verkauf. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen und informierte umgehend die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und das Auto zur Fahndung ausgeschrieben. Da der Citroen C5 zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zugelassen war, trägt er keine Kennzeichen.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum in Ratingen in der Straße Am Roten Kreuz Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise bitte jederzeit unter 02102 9981-6210 an die Polizei Ratingen.

