POL-ME: Citroen C5 von Autohaus-Gelände gestohlen - 2512065
Ratingen (ots)
Zwischen Mittwoch, 10. Dezember 2025, 10 Uhr, und Montag, 15. Dezember 2025, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte in Ratingen einen Citroen C5 Aircross. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Der zwei Jahre alte, schwarze Citroen war auf dem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Straße Am Roten Kreuz abgestellt und stand zum Verkauf. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen und informierte umgehend die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und das Auto zur Fahndung ausgeschrieben. Da der Citroen C5 zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zugelassen war, trägt er keine Kennzeichen.
Die Polizei fragt:
Wer hat im genannten Zeitraum in Ratingen in der Straße Am Roten Kreuz Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise bitte jederzeit unter 02102 9981-6210 an die Polizei Ratingen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell