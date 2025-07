Ulm (ots) - Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Göppinger Straße. Er gelangte über das Kellerfenster in das Gebäude. Dann durchsuchte er das Einfamilienhaus nach Brauchbarem. In einem Raum entdeckte der Einbrecher Schmuck und Bargeld. Beides ...

