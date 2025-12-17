Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512069

Kreis Mettmann (ots)

Mit der dunklen Jahreszeit steigen auch im Kreis Mettmann wieder die Einbruchszahlen. Die Polizei setzt auf verstärkte Präsenz - sichtbar und unsichtbar - in den betroffenen Gebieten und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich in Sachen wirksamer Einbruchsschutz zu informieren. Infos gibt es zum Beispiel auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter diesem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Am Dienstag, 16. Dezember 2025, brachen Unbekannte in Haan zwischen 12 und 19 Uhr in ein Haus an der Dürerstraße ein. Sie schlugen ein Fenster an der Rückseite ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Montag, 15. Dezember 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in der Straße Kilvertzheide in Hilden ein. Sie hebelten während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 11 und 20:45 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck sowie eine Armbanduhr. Die genaue Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Montag, 15. Dezember 2025, 17 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember 2025, 6:40 Uhr, drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Fichtestraße in Monheim am Rhein ein. Sie hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei ermittelt und prüft zurzeit, ob etwas entwendet wurde.

Auch in der benachbarten Kantstraße brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Montag, 15. Dezember 2025, 15 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember 2025, 10 Uhr, durch eine aufgehebelte Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen Sonntag, 14. Dezember 2025, 22:30 Uhr, und Montag, 15. Dezember 2025, 15:30 Uhr, brachen Unbekannte in Ratingen-Hösel in eine Gaststätte an der Eggerscheidter Straße ein. Sie verschafften sich durch einen gewaltsam geöffneten Seiteneingang Zutritt, entwendeten Bargeld und brachen zwei Spielautomaten auf. Die Gesamthöhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Dienstag, 16. Dezember 2025, brach ein Dieb in ein Ladengeschäft in der Wülfrather Innenstadt ein. Wie Videoaufzeichnungen belegen, drang er gegen 5:20 Uhr in das Geschäft für Mobiltelefone und Handyzubehör ein und entwendete Smartphones, einen Laptop sowie Kopfhörer. Die genaue Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann ist circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und war mit einer schwarzen Jacke, einer Jeans und weißen Nike-Sneakern bekleidet. Da der Täter mit einer Sturmhaube maskiert war, liegt leider keine Beschreibung des Gesichts vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

