POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512070

Langenfeld / Hilden / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Zwischen Freitag, 5. Dezember 2025, 12 Uhr, und Dienstag, 16. Dezember 2025, 10 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Langenfeld einen VW Polo. Das an der Friedrich-Krupp-Straße abgestellte Auto wurde dabei an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt und zudem auf einen Opel Corsa aufgeschoben, der vor dem VW parkte. Der Gesamtschaden beträgt laut vorläufigen Schätzungen circa 3.150 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von 21 Uhr am Sonntagabend (14. Dezember 2025) bis 11:30 Uhr am Montag (15. Dezember 2025) einen auf Höhe der Einmündung Köbener Straße / Steinauer Straße auf der Straße Grünewald abgestellten BMW X1 beschädigt und ist dann von der Unfallstelle weggefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden am BMW wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Zwischen Freitag, 12. Dezember 2025, 23 Uhr, und Samstag, 13. Dezember 2025, 11 Uhr, beschädigte in Erkrath ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer einen am Eichendorffweg in Höhe der Hausnummer 1 geparkten Toyota Yaris. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen circa 300 Euro. Eine Zeugin beobachtete am Samstag, 13. Dezember 2025, gegen 10:50 Uhr eine graue oder silberne Mercedes-Limousine, die möglicherweise der Verursacher gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

