Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.11.2025) ist ein 35-Jähriger in einem Supermarkt in der Leimbachstraße in Siegen bei einem Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte den Mann gegen 14:50 Uhr dabei beobachtet, wie er sich mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und im Anschluss den Laden verlassen wollte, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb an, woraufhin dieser in dessen Richtung schlug. Danach flüchtete der Täter.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 35-Jährigen aufgrund eines Hinweises in der Koblenzer Straße antreffen. In seiner Tasche fanden die Polizisten das Diebesgut. Dieses wurde dem Supermarkt kurz darauf wieder ausgehändigt.

Den Ladendieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell