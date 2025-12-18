Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512073

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Zwischen Mittwoch, 17. Dezember 2025, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 18. Dezember 2025,1:45 Uhr, drangen Unbekannte in Ratingen in eine Wohnung an der Dorfstraße ein. Sie hebelten eine Terassentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck sowie eine Armbanduhr. Der Schaden wird von der ermittelnden Kriminalpolizei vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ebenfalls in Ratingen entdeckte der Mieter einer Wohnung in der Lenaustraße am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 16 Uhr Hebelmarken an seinem Wohnzimmerfenster, die mutmaßlich von einem Einbruchsversuch stammen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in Mettmann in ein Einfamilienhaus an der Ostpreußenstraße ein. Sie drangen zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr über eine eingeschlagene Terassentür in das Haus ein, entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand aber nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In Haan brachen Unbekannte am Mittwoch, 17. Dezember 2025, zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eisenbahnstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde, ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter während der Abwesenheit der Bewohnerinnen und Bewohner in Langenfeld in ein Haus im Auguste-Piccard-Weg ein. Sie hebelten zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr eine Terassentür auf, durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr brachen am Mittwoch, 17. Dezember 2025, Unbekannte in Langenfeld auch in ein Haus in der Blumenstraße ein, indem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang verschafften. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Videokamera zeichnete auf, wie zwei mit Kopfbedeckungen und Handschuhen gekleidete Männer das Haus verlassen.

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter auch in ein Einfamilienhaus in der Straße Neu-Stevenshofen ein. Sie schoben heruntergelassene Rollläden hoch und öffneten gewaltsam eine Terassentür. Alle Räume wurden anschließend von den Unbekannten durchwühlt. Zurzeit ist Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

