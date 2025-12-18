POL-ME: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen - die Polizei bittet um Hinweise - 2512072

Polizei Mettmann

Hilden (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 17. Dezember 2025, wurden in Hilden elf Handwerkerautos aufgebrochen, um Werkzeuge zu entwenden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochmorgen alarmierten gleich mehrere Nutzerinnen und Nutzer von Transportern die Polizei, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Schiebetür ihres Autos in der Nacht aufgebrochen worden war.

So öffneten unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam die Schiebetür eines Ford Transit, der an der Heinrich-Heine-Straße in Höhe der Hausnummer 79 abgestellt war. Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Opel Vivaro, der auf einem nahegelegenen Parkplatz in Richtung des dortigen Möbelhauses stand, wurde aufgebrochen. In beiden Fällen wurden elektronische Handwerkergeräte entwendet.

An der nahe gelegenen Herderstraße wurden in Höhe der Hausnummer 98 ein Mercedes Benz Vito sowie ein VW Crafter, der im dortigen Wendehammer stand, aufgebrochen, um Markenwerkzeuge unter anderem von Bosch, Stihl und auch Würth zu stehlen.

An der ebenfalls nahe gelegenen Straße Schalbruch wurde ein weiterer VW Crafter aufgebrochen, der in Höhe der Hausnummer 29 geparkt war. Es wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet.

An der Richard-Wagner-Straße scheiterten die unbekannten Täterinnen oder Täter an einem Ford Transit. Vermutlich aufgrund einer innenliegenden Verkleidung konnte die Schiebetür nicht gewaltsam geöffnet werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

An der südlich gelegenen Grünstraße dagegen waren die Unbekannten erfolgreich: Sie brachen die Schiebetür eines auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades abgestellten Ford Transit auf und durchsuchten den Innenraum. Da keine Wertgegenstände in dem Firmenauto gelagert wurden, flohen sie anschließend ohne Tatbeute.

An der nahe gelegenen Baustraße wurde in Höhe der Hausnummer 87 ein weiterer Ford Transit aufgebrochen. Nur wenige Meter entfernt wurde zudem die Schiebetür eines Mercedes Benz Vito gewaltsam geöffnet, der in Höhe der Hausnummer 92 abgestellt war. In beiden Fällen stahlen die unbekannten Täterinnen oder Täter Elektrowerkzeuge.

Die Schiebetür eines weiteren Mercedes Benz Vito, der an der nahe gelegenen Forstbachstraße abgestellt war, wurde ebenfalls aufgebrochen und der Van nach Wertgegenständen durchsucht. Unbekannte Täterinnen oder Täter scheiterten jedoch an der Dagobertstraße, wo sie die Schiebetür eines Mercedes Benz Vito nicht gewaltsam öffnen konnten.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in allen Fällen ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung der Tatserie.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch, 17. Dezember 2025, verdächtige Beobachtungen an den genannten Tatörtlichkeiten gemacht oder kann sonstige Angaben zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

