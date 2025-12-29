POL-COE: Coesfeld, Kiefernweg/Diebe kommen durch Terrassentür
Coesfeld (ots)
Die Terrassentür eines Einfamilienhauses hebelten unbekannte Tatverdächtige zwischen Samstag (27.12.), 18.00 Uhr und Sonntag (28.12.), 10.15 Uhr auf. Sie durchsuchten diverse Räume und Möbelstücke, ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.
