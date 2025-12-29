PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/Einbrecher gesucht - mit Personenbeschreibungen

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (29.12.), in einen Matratzenhandel an der Straße Ostlandwehr einzubrechen. Gegen 03.30 Uhr hebelte einer an einem Fenster, während der andere offenbar Schmiere stand. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen

1.	Person
-	vermutl. männlich
-	auffällig orangefarbene Jacke
-	schwarze Steppweste darüber
-	weiße Mütze
-	weiße Turnschuhe
-	schwarze Jogginghose mit weißem Emblem am Oberschenkel links
2.	Person
-	vermutl. männlich
-	schwarze Winterjacke mit Kapuze (vermutl. Fell am Kapuzenrand)
-	dunkle Turnschuhe
-	schwarze Cap
-	Adidas Jogginghose (seitlich durchgehende, weiße Streifen)
-	ggf. helle Maske im Gesicht

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren