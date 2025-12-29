Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr/Einbrecher gesucht - mit Personenbeschreibungen

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (29.12.), in einen Matratzenhandel an der Straße Ostlandwehr einzubrechen. Gegen 03.30 Uhr hebelte einer an einem Fenster, während der andere offenbar Schmiere stand. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen

1. Person - vermutl. männlich - auffällig orangefarbene Jacke - schwarze Steppweste darüber - weiße Mütze - weiße Turnschuhe - schwarze Jogginghose mit weißem Emblem am Oberschenkel links

2. Person - vermutl. männlich - schwarze Winterjacke mit Kapuze (vermutl. Fell am Kapuzenrand) - dunkle Turnschuhe - schwarze Cap - Adidas Jogginghose (seitlich durchgehende, weiße Streifen) - ggf. helle Maske im Gesicht

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

