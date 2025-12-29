PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hoher Heckenweg/Zigarettenautomat aufgesprengt

Coesfeld (ots)

Mittels eines bislang nicht näher bestimmten Sprengsatzes öffneten unbekannte Tatverdächtige einen Zigarettenautomaten an der Straße hoher Heckenweg und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren. Zeugen hatten am Sonntag (28.12.) gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Automat wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

