POL-COE: Dülmen, Hoher Heckenweg/Zigarettenautomat aufgesprengt

Coesfeld (ots) - Am 27.12.2025, gegen 22.00 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Dülmener mit marokkanischer Staatsbürgerschaft vor einer Tankstelle auf dem Hüttenweg in Dülmen. Er kippte den Müllcontainer um und verteilte dessen Inhalt auf dem Gelände und der Fahrbahn. Die eingesetzten Polizisten trafen den Randalierer auf dem Boden liegend in einem nahegelegenen Park an. Beim Ansprechen zeigte er sofort aggressives ...

mehr