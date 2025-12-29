POL-COE: Dülmen, Hoher Heckenweg/Zigarettenautomat aufgesprengt
Coesfeld (ots)
Mittels eines bislang nicht näher bestimmten Sprengsatzes öffneten unbekannte Tatverdächtige einen Zigarettenautomaten an der Straße hoher Heckenweg und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren. Zeugen hatten am Sonntag (28.12.) gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Automat wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
