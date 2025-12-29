PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Odenthal - Pkw überschlägt sich nach Überholmanöver

Odenthal (ots)

Gestern Abend (28.12.), gegen 19:30 Uhr, ist es im Bereich der Scherfbachtalstraße (L 296) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Kürten war mit seinem Pkw der Marke Toyota unterwegs in Fahrtrichtung Höffe. Er überholte nach bisherigem Kenntnisstand außerhalb geschlossener Ortschaften kurz vor einer Kurve eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Bergisch Gladbach, geriet im Kurvenbereich ins Schleudern und kam unkontrolliert nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich sein Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach ersten Ermittlungen könnte unfallursächlich gewesen sein, dass er bei herrschender Winterglätte mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte seinen Pkw eigenständig verlassen. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Sein Führerschein wurde wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fahren sichergestellt. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

