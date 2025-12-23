PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Overath - Tatverdächtiger nach Einbruch von Polizei gestellt

Overath (ots)

Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten am gestrigen Montag (22.12.) gegen 14:30 Uhr einen Einbruch. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Bewohner im Haus. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später durch die Polizisten gestellt und zur Polizeiwache gebracht.

Als die Bewohner gegen 14:30 Uhr den Notruf wählten, konnten sie einen unbekannten Mann dabei beobachten, wie er durch die auf Kipp stehende Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Mucher Straße einbrach. Nach wenigen Minuten verließ er nach Aussagen der Bewohner das Haus und ging fußläufig die Mucher Straße entlang in Richtung Overath. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der unbekannte Mann circa 70 Euro aus einer Geldbörse.

Während des Notrufes wurden mehrere Polizisten zum Einsatzort entsandt. Im Rahmen der Fahndung wurde am Bahnhof Overath schließlich ein Mann gesichtet, der auf die Beschreibung der Hausbewohner passte. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 56-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache Bergisch Gladbach, die er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Einbruchs aufgenommen sowie eine Spurensicherung am Tatort in der Mucher Straße veranlasst. Auf Wunsch der Bewohner wurde die Kriminalprävention für eine technische Beratung zum Thema Einbruchschutz verständigt.

Bei weiteren Hinweisen zu diesem Einbruch wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

