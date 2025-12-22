PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Festnahmen nach Einbruch in Baumarkt

Kürten (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag (21.12.) drei Männer vorläufig festgenommen. Die Männer waren zuvor in einen Baumarkt in Kürten eingebrochen. Die Festgenommenen kommen heute vor einen Haftrichter.

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, informierte der Besitzer eines Werkzeuggeschäfts in Burscheid die Polizei. Zuvor hatte er eine Meldung eines Alarmsystems auf seinem Handy erhalten. Unbekannte hatten die Absicht, in sein Geschäft in der Straße Linde einzubrechen. Als der Alarm des Geschäfts auslöste, flüchteten die Täter in einem weißen Pkw der Marke Peugeot. Eine Überwachungskamera konnte das amtliche Kennzeichen des Fluchtwagens aufzeichnen.

Eine gute Stunde später, gegen 03:20 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Baumarkt in der Industriestraße in Kürten informiert. Den Einbrechern war es gelungen, ein Rolltor und eine Glastür gewaltsam zu öffnen. Anschließend stahlen sie verschiedene hochwertige Werkzeuge und flüchteten in einem weißen Peugeot. Auch in diesem Fall konnte eine Überwachungskamera das amtliche Kennzeichen erfassen.

Gegen 03:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in Kürten-Bechen der weiße Peugeot auf und hielt ihn an. Im Pkw befanden sich drei Männer. Im Kofferraum fanden die Beamten die gestohlenen Werkzeuge. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und in die Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht.

Die drei Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Zwei der Männer sind der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt. Da bei den drei Männern Fluchtgefahr besteht, werden sie im Laufe des Tages (22.12.) einem Haftrichter vorgeführt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:12

    POL-RBK: Wermelskirchen - Drei Einbrüche am Sonntagabend

    Wermelskirchen (ots) - Am Sonntagabend (21.12.) ist die Polizei zu drei Einbrüchen im Wermelskirchener Stadtgebiet gerufen worden. Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich in einem Wohngebiet im Marderweg. Zwischen 09:30 Uhr und 20:20 Uhr ist eine Terrassentür eines Hauses im Marderweg aufgebrochen worden. Offenbar wurden alle Etagen durchsucht und nach ersten Erkenntnissen mehrere Armbanduhren sowie Schmuck entwendet. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:57

    POL-RBK: Overath - Gerichtsvollzieherin durch Wohnungsinhaber bedroht

    Overath (ots) - Am heutigen Tag (18.12.), um kurz nach 09:00 Uhr, ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Olper Straße im Stadtteil Untereschbach gerufen worden. Eine Gerichtsvollzieherin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie im Rahmen einer dienstlichen Tätigkeit von einem 42-jährigen Wohnungsinhaber bedroht worden ist. Der Mann hatte die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:05

    POL-RBK: Rösrath - Polizist verhindert weiteren Betrug durch Love-Scamming

    Rösrath (ots) - Er glaubte, im Internet die große Liebe gefunden zu haben: Ein 71-Jähriger aus dem Rhein-Sieg Kreis hat ihr fast vier Monate lang mehrere Geldkarten im mittleren fünfstelligen Bereich geschickt. Ein aufmerksamer Polizist in Rösrath konnte verhindern, dass dem Mann ein noch größerer Schaden entstanden ist. Gestern Nachmittag (17.12.) fiel einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren