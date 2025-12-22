Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Festnahmen nach Einbruch in Baumarkt

Kürten (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag (21.12.) drei Männer vorläufig festgenommen. Die Männer waren zuvor in einen Baumarkt in Kürten eingebrochen. Die Festgenommenen kommen heute vor einen Haftrichter.

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, informierte der Besitzer eines Werkzeuggeschäfts in Burscheid die Polizei. Zuvor hatte er eine Meldung eines Alarmsystems auf seinem Handy erhalten. Unbekannte hatten die Absicht, in sein Geschäft in der Straße Linde einzubrechen. Als der Alarm des Geschäfts auslöste, flüchteten die Täter in einem weißen Pkw der Marke Peugeot. Eine Überwachungskamera konnte das amtliche Kennzeichen des Fluchtwagens aufzeichnen.

Eine gute Stunde später, gegen 03:20 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Baumarkt in der Industriestraße in Kürten informiert. Den Einbrechern war es gelungen, ein Rolltor und eine Glastür gewaltsam zu öffnen. Anschließend stahlen sie verschiedene hochwertige Werkzeuge und flüchteten in einem weißen Peugeot. Auch in diesem Fall konnte eine Überwachungskamera das amtliche Kennzeichen erfassen.

Gegen 03:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in Kürten-Bechen der weiße Peugeot auf und hielt ihn an. Im Pkw befanden sich drei Männer. Im Kofferraum fanden die Beamten die gestohlenen Werkzeuge. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und in die Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht.

Die drei Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Zwei der Männer sind der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt. Da bei den drei Männern Fluchtgefahr besteht, werden sie im Laufe des Tages (22.12.) einem Haftrichter vorgeführt. (bw)

