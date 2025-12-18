Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Gerichtsvollzieherin durch Wohnungsinhaber bedroht

Overath (ots)

Am heutigen Tag (18.12.), um kurz nach 09:00 Uhr, ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Olper Straße im Stadtteil Untereschbach gerufen worden. Eine Gerichtsvollzieherin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie im Rahmen einer dienstlichen Tätigkeit von einem 42-jährigen Wohnungsinhaber bedroht worden ist.

Der Mann hatte die Gerichtsvollzieherin nicht in seine Wohnung gelassen, sich zusammen mit seiner Ehefrau zurückgezogen und unter anderem damit gedroht, die Wohnung in Brand zu setzen. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Verstärkung sowie Spezialeinheiten für einen Zugriff angefordert. In einem günstigen Moment ist der Mann vor seiner Wohnungstür widerstandslos ergriffen und vorläufig festgenommen worden. Die Ehefrau wurde leicht verletzt und vor Ort kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt.

Gegen den Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Verlauf der Olper Straße. (ct)

