POL-RBK: Leichlingen - 73-Jähriger bei Alleinunfall verstorben

Leichlingen

Am Mittwochnachmittag (17.12.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Rothenberg, bei dem ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Leverkusen ums Leben kam. Ein internistischer Notfall als Ursache des Unfalls konnte bislang nicht ausgeschlossen werden.

Der Senior befand sich gegen 15:15 Uhr auf dem Gelände der SB-Waschanlage und beabsichtigte an der dortigen Ausfahrt auf die Straße Rothenberg einzubiegen. Unmittelbar vor der Ausfahrt hielt er an, um einen von rechts kommenden Pkw auf das Gelände der Tankstelle einfahren zu lassen. Nach mehreren Zeugenaussagen fuhr er anschließend mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen nahezu geradeaus über die Straße Rothenberg. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite entkam er nur knapp einer Kollision mit der dortigen Bushaltestelle "Trompete" und stürzte linksseitig der Haltestelle eine circa zwei Meter hohe Böschung hinunter. In einem dahinterliegenden Garten kam der Pkw schließlich zum Stillstand.

Ersthelfer eilten unverzüglich zu dem verunfallten Pkw-Fahrer und zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer und die alarmierten Rettungskräfte verstarb der 73-Jährige noch am Unfallort.

Der Pkw sowie persönliche Ausweisdokumente wurden durch die Polizei sichergestellt. Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Wuppertal hinzugezogen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Rothenberg im Bereich des Tankstellengeländes für rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an. (ch)

