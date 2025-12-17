Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Terrassentür aufgebrochen und Schmuck gestohlen

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (16.12.), zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Nonnenweg im Stadtteil Kleineichen eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch Aufbrechen der rückwärtig gelegenen Terrassentür Zugang zum Objekt. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen der Geschädigten unter anderem Schmuck. Anschließend flüchteten sie vermutlich durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme liegt nach einer ersten Schätzung im niedrigen fünfstelligen Bereich. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Das unter anderem für Einbrüche zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch. Wenn Sie möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0. Eine kostenfreie technische Beratung, wie Sie Ihr Zuhause einbruchsicherer machen können, erhalten Sie nach Terminabsprache mit unseren Mitarbeitenden der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (ct)

