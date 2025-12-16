Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Gute Tradition seit 25 Jahren - Das Friedenslicht von Bethlehem ist da

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Seit dem Jahr 2000 kommt das "Friedenslicht von Bethlehem" schon in die Polizeiwachen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Schon damals wurde es in der Polizeiwache Bergisch Gladbach sowie den früheren Polizeiwachen in Wermelskirchen und Rösrath entzündet. Heute (16.12.) hat es Polizeiseelsorger Norbert Schmitz in die drei Polizeiwachen in Bergisch Gladbach, Burscheid und Overath gebracht, wo nun jeweils eine große Kerze im Wachbereich aufgestellt wurde.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind ab sofort herzlich eingeladen, das Friedenslicht in den drei Polizeiwachen persönlich im Empfang zu nehmen.

Sie brauchen dafür keinen Termin. Unsere Polizeiwachen sind jederzeit und natürlich auch an den kommenden Feiertagen rund um die Uhr besetzt. Bringen Sie bitte einfach Ihre eigene Kerze mit. Weitere Informationen zum Friedenslicht aus Bethlehem finden Sie unter www.friedenslicht.de (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell