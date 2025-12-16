Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebe hatten es auf Rucksäcke in geparkten Fahrzeugen in Forsbach abgesehen

Rösrath (ots)

Am gestrigen Tag (15.12.) ist es im Stadtteil Forsbach zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gekommen, bei denen die bislang unbekannten Täter jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen haben.

In einem kurzen Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr wurde eine Seitenscheibe eines Pkw der Marke Mercedes-Benz eingeschlagen, der auf einem Wanderparkplatz im Brück-Forsbacher-Weg stand. Aus dem Innenraum fehlte nach Angaben des Besitzers ein Rucksack mit Bargeld, Ausweisdokumenten und einer Debitkarte. Mit der Karte wurde anschließend sogar vergeblich versucht, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.

Zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr ist es auf einem Parkplatz an einem Friedhof in der Straße Am Sommerberg zu einem gleichgelagerten Delikt gekommen. An einem Pkw der Marke VW wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend ein Rucksack mit Inhalt aus dem Fahrzeug entwendet. In diesem Fall befanden sich jedoch keine wichtigen oder wertvollen Gegenstände im Rucksack.

An beiden Örtlichkeiten wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen. Ein Zeuge berichtete, dass er in unmittelbarer Nähe einen dunklen Pkw der Marke Audi gesehen hatte, in dem zwei Männer saßen. Ob diese mit den Taten im Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt.

Wenn Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Details hinzufügen können, wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

