Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (14.12.) wurde die Polizei zu drei Wohnungen in Bergisch Gladbach gerufen. In zwei Wohnungen waren Unbekannte eingebrochen, bei der dritten Wohnung blieb es beim Versuch.

Gegen 21:00 Uhr riefen zwei Frauen die Polizei. Beide bewohnen jeweils eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Velsenstraße im Stadtteil Gronau. Eine Bewohnerin gab an, ihre Wohnung gegen kurz vor 13:00 Uhr verlassen zu haben. Als sie abends, gegen 19:40 Uhr, wieder zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch. Mehrere Schränke und Schubladen im Schlafzimmer waren durchwühlt worden. Dabei stahlen die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Bewohnerin der anderen Wohnung hatte mehr Glück, hier war es den Tätern nicht gelungen, in die Wohnung zu kommen. Es konnten an einem Fenster Hebelmarken entdeckt werden.

In einer Wohnung im Gronauer Waldweg waren Einbrecher hingegen erfolgreich. Der Mieter hatte die Wohnung gestern (14.12.) gegen 17:25 Uhr verlassen und stellte bei seiner Rückkehr zwei Stunden später fest, dass bei ihm eingebrochen worden war. Es wurden zwei Armbanduhren und ein Paar Ohrstecker mit einem Wert im dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Umfeld der Wohnung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02202 2025-0 zu wenden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell