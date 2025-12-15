Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Trickdiebe entwenden Portemonnaie und Bankkarten

Leichlingen (ots)

Drei unbekannte Frauen haben gestern Abend (14.12.) einem 81-Jährigen in dessen Wohnung das Portemonnaie gestohlen und die darin befindlichen Bankkarten.

Der 81-Jährige hatte einen Pelzmantel über eine Zeitungsanzeige verkaufen wollen. Gestern nahm eine Frau mit ihm telefonisch Kontakt auf. Sie gab vor, den Mantel kaufen zu wollen, und vereinbarte einen Besichtigungstermin für gestern Abend. Gegen 19:00 Uhr erhielt der Senior in seiner Wohnung in der Straße Weltersbach Besuch von drei Frauen. Während sich zwei Frauen den Mantel zeigen ließen, entfernte sich eine andere, um angeblich auf die Toilette zu gehen. Die anderen beiden Frauen sagten dem Senior, den Mantel kaufen zu wollen, aber kein Bargeld dabei zu haben. Am nächsten Tag wolle man erneut vorbeikommen und den Mantel bezahlen. Danach verließen die drei Frauen die Wohnung des Mannes.

Dem 81-Jährigen fiel anschließend auf, dass sein Portemonnaie fehlte. Darin befanden sich Dokumente und Bankkarten.

Der Senior rief die Polizei und veranlasste eine Sperrung der Karten. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Der Senior konnte die drei Frauen beschreiben.

Die erste Frau sei zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 m groß und schlank. Sie hatte mittellange, dunkelblonde Haare. Sie trug eine lange Stoffhose und einen hellen Pullover.

Die zweite Frau sei zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,55 bis 1,60 m groß und habe eine normale Figur. Sie trug einen dunklen Mantel.

Die dritte Frau sei zwischen 55 und 60 Jahre alt, circa 1,55 bis 1,60 m groß und von kräftiger Statur. Sie trug eine dunkle Strickjacke.

Zeugen, die nähere Angaben zu den drei Frauen machen können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell