POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen nach Sturz eines Seniors gesucht

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstag (09.12.) ist ein Senior in der Straße Tente gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sturzgeschehen machen können.

Gegen 13:00 Uhr hatte der 87-Jährige aus Wermelskirchen einen Discounter in der Straße Tente verlassen und war zu Fuß in Richtung Dellmannstraße unterwegs. Er trug seine Einkäufe in einer Tasche und ist gleichzeitig aufgrund seines Alters auf einen Gehstock angewiesen. Er beging rechtsseitig einen Geh- und Radweg. Nach seinen Angaben befand sich hinter ihm ein Radfahrer. Dieser habe durch mehrmaliges Klingeln auf sich aufmerksam gemacht, um an dem Senior vorbeizufahren. Der Senior machte dem Radfahrer Platz. Dabei stolperte er und stürzte gegen einen Baum. Der Radfahrer sei einfach weiter gefahren. Eine Zeugin habe dem Senior geholfen. Danach setzte der 87-Jährige seinen Weg zunächst fort. Kurz vor der Einmündung Grünestraße/Dellmannstraße sei ihm schwindelig geworden, sodass er ein weiteres Mal stürzte. Passanten kümmerten sich um ihn und riefen einen Rettungswagen. Der Senior lehnte eine Mitnahme in ein Krankenhaus jedoch ab. Daraufhin fuhr ihn die Polizei nach Hause.

Die Polizei sucht Zeugen, die den ersten Sturz des Mannes gesehen haben. Auch der Fahrradfahrer und die Zeugin, die dem Senior nach dessen ersten Sturz geholfen hatte, werden gebeten, sich an das zuständige Verkehrskommissariat Burscheid unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

