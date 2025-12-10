PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid
Odenthal - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen

Burscheid / Odenthal (ots)

Gestern Abend (09.12.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in die Pastor-Löh-Straße nach Burscheid gerufen worden. Im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 18:00 Uhr waren bislang Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Die alarmierten Polizisten konnten ein eingeschlagenes Fenster sowie Hebelspuren an einer Balkontür vorfinden. Im Inneren waren Schubladen und Schränke offensichtlich durchwühlt worden. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Nur wenig später wurde die Polizei in die Reiner-Hütten-Straße nach Odenthal-Blecher gerufen. Im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 19:30 Uhr waren hier ebenfalls Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Sie hatten offenbar das Küchenfenster aufgebrochen und sind dadurch in das Einfamilienhaus eingestiegen. Insbesondere im Schlafzimmer wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen.

An beiden Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:15

    POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Fahrradgeschäft

    Rösrath (ots) - Gestern Morgen (08.12.) ist die Polizei zu einem Fahrradgeschäft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden ist. Offenbar haben bislang Unbekannte ein Fenster aus dem Rahmen gebrochen und gelangten so in das Geschäft. Im Verkaufsraum wurden scheinbar diverse Schränke durchwühlt. Das Geschäft wurde zuletzt am Samstagnachmittag (06.12.) von ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:31

    POL-RBK: Rösrath - Transporter bei Einbruch in Autoglaserei entwendet

    Rösrath (ots) - Der Filialleiter einer Autoglaserei meldete am Montagmorgen (08.12.) gegen 07:40 Uhr einen Einbruch in seine Firma in der Hans-Böckler-Straße. Unbekannte Täter hatten zuvor die Eingangstür aufgehebelt und diverse Schränke und Regale im Büro- und Werkstattbereich durchsucht. Neben einer Klebepistole mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren