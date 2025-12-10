Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Odenthal - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen

Burscheid / Odenthal (ots)

Gestern Abend (09.12.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in die Pastor-Löh-Straße nach Burscheid gerufen worden. Im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 18:00 Uhr waren bislang Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Die alarmierten Polizisten konnten ein eingeschlagenes Fenster sowie Hebelspuren an einer Balkontür vorfinden. Im Inneren waren Schubladen und Schränke offensichtlich durchwühlt worden. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Nur wenig später wurde die Polizei in die Reiner-Hütten-Straße nach Odenthal-Blecher gerufen. Im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 19:30 Uhr waren hier ebenfalls Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Sie hatten offenbar das Küchenfenster aufgebrochen und sind dadurch in das Einfamilienhaus eingestiegen. Insbesondere im Schlafzimmer wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen.

An beiden Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

