Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Fahrradgeschäft

Rösrath (ots)

Gestern Morgen (08.12.) ist die Polizei zu einem Fahrradgeschäft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden ist.

Offenbar haben bislang Unbekannte ein Fenster aus dem Rahmen gebrochen und gelangten so in das Geschäft. Im Verkaufsraum wurden scheinbar diverse Schränke durchwühlt.

Das Geschäft wurde zuletzt am Samstagnachmittag (06.12.) von Berechtigten verschlossen, die Tat könnte mutmaßlich in der Nacht von Sonntag auf Montag geschehen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, mehrere Fahrräder sowie ein E-Scooter entwendet.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

