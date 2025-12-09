Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Falsche Bankmitarbeiter bei Seniorin erfolgreich

Burscheid (ots)

In Burscheid haben sich Betrüger als falsche Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Seniorin um einen niedrigen vierstelligen Betrag erleichtert.

Gestern (08.12.) informierte eine Seniorin die Polizei. Sie gab an, am Samstagmorgen einen Anruf bekommen zu haben. Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank verwickelte sie in ein Gespräch. Darin kündigte er ihr an, einen Mitarbeiter von ihm bei ihr vorbeizuschicken.

Am Vormittag zwischen 10:00 und 11:00 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Frau in der Straße Im Eulenflug. Kurz nachdem ihn die Seniorin hineingelassen hat, verschwand der Mann wieder. Danach fiel ihr auf, dass ihre Bankkarte fehlte. Als die Frau bei ihrer Bank anrief, um eine Sperrung zu veranlassen, erfuhr sie, dass von ihrem Konto bereits ein niedriger vierstelliger Betrag abgebucht worden war.

Die Seniorin beschreibt den Mann, der bei ihr zuhause war, folgendermaßen: circa 35 bis 45 Jahre alt, schwarze Haare, ausländisches Erscheinungsbild. Er trug schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Hose.

Wer Hinweise zu dem Beschriebenen geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0.

Seniorinnen und Senioren im Rheinisch-Bergischen Kreis sind fast täglich das Ziel von Betrügern. Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen durch eine kostenlose Beratung unserer Kriminalprävention. Unser Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren nicht nur zu informieren, sondern ihnen auch konkrete Handlungsempfehlungen mitzugeben, um sich vor Betrügern zu schützen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter der Telefonnummer 02202 205-444 oder wenden Sie sich per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell