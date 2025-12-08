Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrer unter Alkoholeinfluss muss seinen Führerschein abgeben

Rösrath (ots)

Am Sonntagmorgen (07.12.), um kurz vor 07:00 Uhr, haben Polizisten der Polizeiwache Overath einen Pkw der Marke VW gestoppt und den Fahrer einer Kontrolle unterzogen.

Der 33-jährige Mönchengladbacher war den Beamten zuvor aufgefallen, da er unsicher gefahren ist und während der Fahrt eine Bordsteinkarte touchiert hat. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Zudem bemerkten sie eine geöffnete Kartusche Lachgas im Innenraum des Pkw. Ein Atemalkoholvortest war nicht möglich, so dass umgehend eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und es stellte sich zudem heraus, dass er zuvor falsche Personalien angegeben hatte.

Er wird sich im Fall eines positiven Befundes unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell