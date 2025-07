LPI-GTH: Berauscht

Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots) - Ein silbernes E-Bike des Typs "Specialized Vado SL 5.0", welches an einem Fahrradständer in der Arnstädter Straße angeschlossen war, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Zeit zwischen dem 13. Juli, 15.30 Uhr und gestern, 13.00 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von circa 4.400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0181727/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

