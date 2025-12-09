POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei spendet 1.234 Euro an das Institut Dellanima

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Die Tradition setzt sich fort: Auch in diesem Jahr unterstützt die Polizei Rhein-Berg in der Adventszeit eine wohltätige Organisation im Rheinisch-Bergischen Kreis. In diesem Jahr spenden wir 1.234 Euro an das Institut Dellanima in Bergisch Gladbach-Herkenrath.

Sie sind gelaufen oder gewalkt, einige sogar weihnachtlich kostümiert: Über 50 Kolleginnen und Kollegen der Polizei Rhein-Berg haben am diesjährigen "Nikolauf" teilgenommen. Gegen eine Startgebühr von 15 Euro konnten die Teilnehmenden vom Dienstgebäude in Bergisch Gladbach entweder bis zur Saaler Mühle hin- und wieder zurücklaufen oder im Gierather Wald eine 4,5 km lange Walkingstrecke absolvieren.

"Die Polizei Rhein-Berg arbeitet schon seit zehn Jahren vertrauensvoll mit dem Institut Dellanima zusammen. Wir sind sehr glücklich, einen solch hohen Betrag übergeben zu dürfen", sagt der Leiter der Pressestelle der Polizei Rhein-Berg, Christian Tholl.

"Für uns ist der Nikolauf einfach eine wunderbare Kombination aus Sport und Engagement", freut sich Sarah Krist vom Behördlichen Gesundheitsmanagement der Polizei Rhein-Berg. "Zum einen fördern wir damit die sportliche Fitness der Kolleginnen und Kollegen. Und zum anderen greifen wir einer Institution unter die Arme, die so wertvolle Arbeit leistet."

Zusätzlich hatten die Kolleginnen und Kollegen an den Standorten Burscheid, Overath und Bergisch Gladbach im Vorfeld Waffeln gegen Spenden verkauft. Zudem standen in verschiedenen Büros Spendenboxen für die Kolleginnen und Kollegen bereit, die am Tag des Nikolaufs dienstlich verhindert waren, um sich so auch an der Charity-Aktion beteiligen konnten. Aus den Teilnahmegebühren und den Spenden ist der Betrag von 1.234 Euro zusammengekommen. Das Geld - in Form eines symbolischen Schecks - haben Sarah Krist (Behördliches Gesundheitsmanagement der Polizei Rhein-Berg) und das Team der Pressestelle der Polizei Rhein-Berg am Vormittag (09.12.) Stephanie Witt-Loers überreicht. Frau Witt-Loers leitet das Institut Dellanima in Herkenrath. Das Institut begleitet und berät Trauernde nach schweren Schicksalsschlägen. Das Institut ist in diesem Jahr zum Beispiel auch im Rahmen des Verkehrsunfalls mit vier getöteten Jugendlichen in Kürten im Einsatz.

"Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende", sagt Stephanie Witt-Loers. "Damit können wir zum Beispiel eine kleine Weihnachtsfeier von trauernden Kindern auf einer Kegelbahn finanzieren. Unser Institut lebt ausschließlich von Spenden. Wir sind einfach sehr, sehr glücklich und möchten allen bei der Polizei Rhein-Berg danken, die das ermöglicht haben." (bw)

