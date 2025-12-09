Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Transporter bei Einbruch in Autoglaserei entwendet

Rösrath (ots)

Der Filialleiter einer Autoglaserei meldete am Montagmorgen (08.12.) gegen 07:40 Uhr einen Einbruch in seine Firma in der Hans-Böckler-Straße. Unbekannte Täter hatten zuvor die Eingangstür aufgehebelt und diverse Schränke und Regale im Büro- und Werkstattbereich durchsucht.

Neben einer Klebepistole mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich entwendeten die Einbrecher einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörigen Transporter der Marke VW. Der seit 2022 zugelassene Van mit dem amtlichen Kennzeichen K-JA361 befand sich ebenfalls auf dem Firmengelände. Laut Aussagen des Filialleiters befinden sich große Firmenaufdrucke mit dem Logo der Autoglaserei an den Seiten des Fahrzeuges. Der Wert des Transporters wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Mitarbeiter der Firma hatten das Gebäude zuletzt am vergangenen Freitag (05.12.) gegen 17:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Die Polizei hat bereits eine Spurensicherung veranlasst und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise am Wochenende etwas Verdächtiges im Umkreis der Hans-Böckler-Straße beobachten konnten. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell