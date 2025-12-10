PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung und versuchter Einbruch in Goldschmiede

Bergisch Gladbach (ots)

In Bergisch Gladbach sind gestern (09.12.) Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Katterbach eingebrochen. Dabei entwendeten sie Bargeld. Bei einer Goldschmiede in der Rommerscheider Straße hatten Einbrecher kein Glück.

Gestern Abend (09.12.), gegen 22:15 Uhr, rief ein Mann die Polizei, um einen Einbruch in seine Wohnung in der Katterbachstraße zu melden. Er hatte die Wohnung gegen 16:20 Uhr verlassen und kam gegen 22:00 Uhr wieder zurück. Einbrecher hatten Schränke und Schubläden im Schlafzimmer durchwühlt. Sie stahlen eine Geldkassette und eine Spardose mit Inhalt. Vor Ort konnte die Polizei Hebelmarken an der Balkontür feststellen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde zudem eine Spurensicherung veranlasst.

In der Rommerscheider Straße hatten Einbrecher versucht, gewaltsam in eine Goldschmiede zu gelangen. Der Versuch war nicht erfolgreich. Die Ladenbesitzerin hatte die Goldschmiede am Montagmittag (08.12.) gegen 12:30 Uhr verlassen und diese am nächsten Vormittag (09.12.) gegen 09:30 Uhr wieder aufgesucht. Dabei stellte sie Schäden am Schloss der Eingangstür fest.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise unter der 02202 205-0.(bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 08:24

    POL-RBK: Burscheid / Odenthal - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen

    Burscheid / Odenthal (ots) - Gestern Abend (09.12.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in die Pastor-Löh-Straße nach Burscheid gerufen worden. Im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 18:00 Uhr waren bislang Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Die alarmierten Polizisten konnten ein eingeschlagenes Fenster sowie Hebelspuren an einer Balkontür vorfinden. Im Inneren ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:15

    POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Fahrradgeschäft

    Rösrath (ots) - Gestern Morgen (08.12.) ist die Polizei zu einem Fahrradgeschäft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden ist. Offenbar haben bislang Unbekannte ein Fenster aus dem Rahmen gebrochen und gelangten so in das Geschäft. Im Verkaufsraum wurden scheinbar diverse Schränke durchwühlt. Das Geschäft wurde zuletzt am Samstagnachmittag (06.12.) von ...

    mehr
