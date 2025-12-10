Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung und versuchter Einbruch in Goldschmiede

Bergisch Gladbach (ots)

In Bergisch Gladbach sind gestern (09.12.) Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Katterbach eingebrochen. Dabei entwendeten sie Bargeld. Bei einer Goldschmiede in der Rommerscheider Straße hatten Einbrecher kein Glück.

Gestern Abend (09.12.), gegen 22:15 Uhr, rief ein Mann die Polizei, um einen Einbruch in seine Wohnung in der Katterbachstraße zu melden. Er hatte die Wohnung gegen 16:20 Uhr verlassen und kam gegen 22:00 Uhr wieder zurück. Einbrecher hatten Schränke und Schubläden im Schlafzimmer durchwühlt. Sie stahlen eine Geldkassette und eine Spardose mit Inhalt. Vor Ort konnte die Polizei Hebelmarken an der Balkontür feststellen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde zudem eine Spurensicherung veranlasst.

In der Rommerscheider Straße hatten Einbrecher versucht, gewaltsam in eine Goldschmiede zu gelangen. Der Versuch war nicht erfolgreich. Die Ladenbesitzerin hatte die Goldschmiede am Montagmittag (08.12.) gegen 12:30 Uhr verlassen und diese am nächsten Vormittag (09.12.) gegen 09:30 Uhr wieder aufgesucht. Dabei stellte sie Schäden am Schloss der Eingangstür fest.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise unter der 02202 205-0.(bw)

