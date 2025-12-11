PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Rösrath - Falscher Polizistentrick misslungen - Festnahme

Rösrath (ots)

Betrüger haben gestern (10.12.) versucht, eine Seniorin in Forsbach um Geld und Schmuck zu erleichtern. Allerdings haben sie die Rechnung ohne die Familie der Seniorin gemacht. Der gelang es, einen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Gegen 19:30 Uhr erhielt eine 78-Jährige einen Anruf eines falschen Polizisten. Dieser gab vor, dass die Tochter der Seniorin festgenommen worden sei. Die Tochter habe einen Verkehrsunfall verschuldet, bei dem ein Baby ums Leben gekommen sei. Die Seniorin solle eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro zahlen, damit ihre Tochter aus der Untersuchungshaft freikomme. Man vereinbarte mit ihr einen Übergabetermin und beendete zunächst das Telefonat. Die Seniorin informierte daraufhin ihre Familie. Die Familie rief umgehend die Polizei.

Die Seniorin erhielt eine Stunde später erneut einen Anruf eines falschen Polizisten. Darin sagte er der 78-Jährigen, dass jetzt ein angeblicher Mitarbeiter bei ihr zuhause vorbeikomme, um Bargeld und Schmuck entgegen zu nehmen. Die Frau ließ sich in Absprache mit ihrer Familie zum Schein darauf ein und packte wertlosen Schmuck in eine Tasche. Kurze Zeit später klingelte ein Mann an der Tür und nahm die Tasche an. Daraufhin ergriff die Familie den Mann und hielt ihn fest, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache Overath. Er wurde vorläufig festgenommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bei ihm Fluchtgefahr besteht, wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
