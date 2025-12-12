Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jugendlicher Fußgänger gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der gestern (11.12.) auf der Rommerscheider von einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 07:50 Uhr war eine 26-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Pkw auf der Rommerscheider Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Nach ihren Angaben lief plötzlich auf Höhe der Einmündung Bergstraße von links ein Jugendlicher über die Fahrbahn. Der linke Außenspiegel ihres Pkw, ein dunkler Kia Niro, erfasste den Jugendlichen. Er kam zu Fall und rannte danach einfach weiter, um in einen wartenden Bus der Linie 439 zu steigen. An dem Pkw ist kein Schaden entstanden.

Die Frau schätzt den Jugendlichen auf 15 bis 16 Jahre. Er war schwarz gekleidet und trug eine Kapuze oder ein Cap auf dem Kopf.

Es ist unklar, ob sich der Jugendliche verletzt hat. Daher wird er gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell